Отмечается, что среди украинского населения растет недоверие к государственным институтам, распространяется апатия, а в рядах ВСУ наблюдается все больше дезертиров.

США, по данным СВР, активизировали усилия по поиску альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому на посту президента страны, однако Запад пока хочет, чтобы Зеленский оставался на своем посту, так как на нем завязаны схемы финансирования конфликта.

Ранее Зеленский призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовиться к новому этапу боевых действий. Он считает, что РФ намерена расширить масштабы своего наступления, передает RT.

