Представители Польши и Германии не будут присутствовать на инаугурации Путина
Представители Германии не будут участвовать в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр.
По её словам, Берлин «не будет участвовать в этом событии», в том числе «на посольском уровне».
С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который указал, что польский посол в РФ Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации Путина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая церемония инаугурация является очередным поводом для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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