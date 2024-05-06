Представители Польши и Германии не будут присутствовать на инаугурации Путина

По её словам, Берлин «не будет участвовать в этом событии», в том числе «на посольском уровне».

С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который указал, что польский посол в РФ Кшиштоф Краевский не будет присутствовать на инаугурации Путина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящая церемония инаугурация является очередным поводом для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

