Приплыли. Трубоукладчики «Северного потока-2» приближаются к месту работ
Аналитики рынка после маневров трубоукладчиков спрогнозировали в эфире НСН развитие событий с «Северным потоком-2».
Трубоукладчик «Фортуна», который немецкие власти указали как судно для достройки «Северного поток – 2» в своих водах, вышел из порта Висмар, согласно данным MarineTraffic.
Судно будет укладывать трубы южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море с 5 по 31 декабря, сообщило Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) утром 5 декабря.
Известно также, что второе предполагаемое для завершения проекта судно - трубоукладчик «Академик Черский» - находится в 150 км от порта Мукран, логистической базы проекта «Северный поток - 2».
События происходят на фоне принятия расширенного пакета санкций США против компаний, «способствующих продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, какой вред строительству газопровода могут нанести американские санкции. Они могут затрагивать компании и судна уже после начала работ над проектом. Заранее вводить ограничения нельзя, так как это необоснованно.
«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. Основная проблема для применения санкций в том, что никто не знает, какие суда будут использованы. Мы предполагаем, что это будет "Академик Черский", но никто это не подтверждает. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - отметил Юшков.
По мнению члена комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустама Танкаева, которым он поделился с НСН, газопровод «Северный поток 2» можно достроить за месяц, если этому не будут мешать. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.
Напомним, «Северный поток – 2» планируется достроить по Балтийскому морю до Германии для снабжения российским газом европейских стран. Объект включает две нитки газопровода протяженностью 1224 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м. в год. Оператором строительства газопровода является компания Nord Stream AG, принадлежащая ПАО «Газпром». Против проекта выступает Украина, которая теряет деньги за транзит российского газа в Европу по своей территории, а также США, нацеленные завоевать европейский энергетический рынок своим сжиженным газом.
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