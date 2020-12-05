Приплыли. Трубоукладчики «Северного потока-2» приближаются к месту работ

Трубоукладчик «Фортуна», который немецкие власти указали как судно для достройки «Северного поток – 2» в своих водах, вышел из порта Висмар, согласно данным MarineTraffic.

Судно будет укладывать трубы южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море с 5 по 31 декабря, сообщило Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) утром 5 декабря.

Известно также, что второе предполагаемое для завершения проекта судно - трубоукладчик «Академик Черский» - находится в 150 км от порта Мукран, логистической базы проекта «Северный поток - 2».

События происходят на фоне принятия расширенного пакета санкций США против компаний, «способствующих продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.