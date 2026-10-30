СМИ: Катер с россиянами взорвался на Бали
Катер с российскими туристами взорвался на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что инцидент произошёл у индонезийского острова Нуса-Пенида днем 29 октября. По предварительным данным, в кормовой части судна взорвался аккумулятор.
«Огонь быстро охватил катер. Отдыхающие с гидом прыгнули в воду и выбрались на берег», — отмечается в сообщении.
По данным канала, россияне не пострадали, а капитан катера был госпитализирован с ожогами.
Ранее скоростной катер с семью туристами на борту перевернулся в районе мальдивского острова Фелиду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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