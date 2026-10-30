СМИ: Катер с россиянами взорвался на Бали

Уточняется, что инцидент произошёл у индонезийского острова Нуса-Пенида днем 29 октября. По предварительным данным, в кормовой части судна взорвался аккумулятор.

«Огонь быстро охватил катер. Отдыхающие с гидом прыгнули в воду и выбрались на берег», — отмечается в сообщении.

По данным канала, россияне не пострадали, а капитан катера был госпитализирован с ожогами.

Ранее скоростной катер с семью туристами на борту перевернулся в районе мальдивского острова Фелиду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

