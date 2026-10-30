«Наказать не удастся»: К чему приведёт расследование взлома биржи Binance
Важно не кто, а как взломали криптовалютную биржу Binance, считает эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Человеческий фактор, нарушение протоколов безопасности, неграмотные инструкции и другие обстоятельства могли послужить причиной взлома криптовалютной биржи Binance, заявил НСН гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его мнению, ещё слишком рано говорить о конкретных исполнителях этой атаки.
В ночь на пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств после хакерской атаки, потери от которой могут исчисляться $6,3 млрд. Руководство платформы сообщило, что, по предварительной версии, «инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера». Это позволило злоумышленнику получить доступ к контейнеру сервиса и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств. Служба безопасности криптобиржи отслеживает полный путь атаки через взломанный компьютер, который может стать отправной точкой инцидента. Эксперты американской аналитической компания в сфере блокчейна TRM Labs и сингапурской компании в сфере кибербезопасности Pangolin Intelligence уже заявили, что к взлому криптовалютной биржи Binance, предположительно, причастна Северная Корея. Раевский уверен, что говорить о принадлежности хакеров к той или иной стране преждевременно.
«Это всё из области догадок. Какую-то информацию можно будет получить в результате расследования, но широкой публике его результаты донесут, скорее всего, в отредактированной версии. Но как бы то ни было, в принципе, нет разницы – это корейские хакеры или пакистанские, или бангладешские, или еще какие-то. Тут скорее надо говорить о том, какие протоколы безопасности были нарушены, кто именно совершил ошибку. Или он не совершил ошибку, а действовал по инструкции, которая не учитывала все варианты. С другой стороны, иногда бывают и дурацкие ошибки, которые совершают даже очень высокоорганизованные и умные люди. Человеческий фактор всегда присутствует», - пояснил Раевский.
Говоря о том, кому сегодня под силу взламывать такие крупные компании, собеседник НСН отметил, что рейтинга среди самых сильных хакеров планеты нет и быть не может.
«Тут вопрос не в том, где самые крутые хакеры, а где они культивируются и какие государства на них обращают внимание. Прежде всего, в каких государствах есть, условно говоря, кибервойска. Какие-то самоорганизованные хакеры такими операциями не занимаются. Но подчеркну, что в ситуации, когда ночью взломали, а на утро уже говорят, что это Северная Корея — это очень странно выглядит», - сказал Раевский.
На вопрос НСН о том, удастся ли после проведения расследования и возможного установления виновных привлечь их к ответственности, эксперт ответил однозначно.
«Я думаю, что привлечь к ответственности тут никак нельзя. У нас уголовное право имеет границы. И то, что является преступлением в юрисдикции страны, где зарегистрирована биржи Binance, вполне возможно, не является преступлением в юрисдикции тех же самых КНДРских хакеров. Там это, наоборот, может считаться особой доблестью или чем-то в этом роде. Насколько я помню, вообще не было ни разу, чтобы кого-то привлекали к ответственности. В любом случае, взламывать нехорошо и со взломщиками надо бороться. Но есть ситуации, когда действительно нельзя их поймать и наказать по объективным причинам, даже если узнали, кто это конкретно. Например, он живет в Китае или еще где-то, никуда не выезжает, никак его не вытащишь. При этом он продолжает себя прекрасно чувствовать и заниматься своей работой», – заключил гендиректор компании «Zecurion».
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал НСН, что основной причиной рекордного роста числа хакерских атак на российский бизнес является человеческий фактор и пренебрежение базовыми правилами кибербезопасности, а также резкое упрощение разработки вирусов из-за развития ИИ.
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