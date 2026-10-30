Человеческий фактор, нарушение протоколов безопасности, неграмотные инструкции и другие обстоятельства могли послужить причиной взлома криптовалютной биржи Binance, заявил НСН гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его мнению, ещё слишком рано говорить о конкретных исполнителях этой атаки.

В ночь на пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств после хакерской атаки, потери от которой могут исчисляться $6,3 млрд. Руководство платформы сообщило, что, по предварительной версии, «инцидент с безопасностью мог быть связан с компрометацией ноутбука инженера». Это позволило злоумышленнику получить доступ к контейнеру сервиса и инициировать несанкционированные транзакции по выводу средств. Служба безопасности криптобиржи отслеживает полный путь атаки через взломанный компьютер, который может стать отправной точкой инцидента. Эксперты американской аналитической компания в сфере блокчейна TRM Labs и сингапурской компании в сфере кибербезопасности Pangolin Intelligence уже заявили, что к взлому криптовалютной биржи Binance, предположительно, причастна Северная Корея. Раевский уверен, что говорить о принадлежности хакеров к той или иной стране преждевременно.

«Это всё из области догадок. Какую-то информацию можно будет получить в результате расследования, но широкой публике его результаты донесут, скорее всего, в отредактированной версии. Но как бы то ни было, в принципе, нет разницы – это корейские хакеры или пакистанские, или бангладешские, или еще какие-то. Тут скорее надо говорить о том, какие протоколы безопасности были нарушены, кто именно совершил ошибку. Или он не совершил ошибку, а действовал по инструкции, которая не учитывала все варианты. С другой стороны, иногда бывают и дурацкие ошибки, которые совершают даже очень высокоорганизованные и умные люди. Человеческий фактор всегда присутствует», - пояснил Раевский.