Адвокат заявил о стабильно тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

«Даже если Лидия Николаевна приходит в сознание, то не всегда понимает, что находится в больнице, а не дома, к сожалению», — рассказала она.

Юрист добавила, что состояние Федосеевой-Шукшиной и раньше всегда ухудшалось в осенний период, врачам удавалось ей помочь. Однако в этом году всё произошло резко и внезапно, поэтому артистку госпитализировали.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеевой-Шукшиной якобы был присвоен паллиативный статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

