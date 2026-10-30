Адвокат заявил о стабильно тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Состоянин народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной врачи оценивают, как стабильно тяжёлое. Об этом NEWS.ru заявила адвокат и подруга семьи актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
«Даже если Лидия Николаевна приходит в сознание, то не всегда понимает, что находится в больнице, а не дома, к сожалению», — рассказала она.
Юрист добавила, что состояние Федосеевой-Шукшиной и раньше всегда ухудшалось в осенний период, врачам удавалось ей помочь. Однако в этом году всё произошло резко и внезапно, поэтому артистку госпитализировали.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеевой-Шукшиной якобы был присвоен паллиативный статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россия не будет поднимать в Абу-Даби тему ударов по российским НПЗ
- Сексолог объяснила, почему партнеры боятся обсуждать интимные темы
- СМИ: Неизвестные разрисовали дом Пугачевой в Московской области
- Трехэтажный музей: Почему Никас Сафронов решил отдать свою квартиру городу
- Ушаков: Украина ослушалась требования Трампа о прекращении атак на российские НПЗ
- «Инвестировать, а не тратить!»: Делягин поддержал увеличение налогов для сверхбогатых
- Два человека погибли при ликвидации последствий атаки БПЛА в Самарской области
- Новак: Украина возобновила атаки на российские НПЗ
- Адвокат заявил о стабильно тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
- «Наказать не удастся»: К чему приведёт расследование взлома биржи Binance