Адвокат заявил о стабильно тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Состоянин народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной врачи оценивают, как стабильно тяжёлое. Об этом NEWS.ru заявила адвокат и подруга семьи актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Народная артистка РСФСР Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ

«Даже если Лидия Николаевна приходит в сознание, то не всегда понимает, что находится в больнице, а не дома, к сожалению», — рассказала она.

Юрист добавила, что состояние Федосеевой-Шукшиной и раньше всегда ухудшалось в осенний период, врачам удавалось ей помочь. Однако в этом году всё произошло резко и внезапно, поэтому артистку госпитализировали.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеевой-Шукшиной якобы был присвоен паллиативный статус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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