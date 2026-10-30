Тесные связи: Зачем Россию позвали в Организацию тюркских государств

На участие в Организации тюркских государств могли бы рассчитывать и другие страны, включая Болгарию и Венгрию, сказал НСН Тогрул Исмаил.

Россия вполне может стать наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ), более подробно этот вопрос будет обсуждаться по окончании российско-украинского конфликта. Об этом НСН заявил профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на саммите (ОТГ) в Анкаре включить Россию в состав объединения, сообщило агентство «Интерфакс». Глава Казахстана отметил, что Россия, будучи крупной державой, веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. Исмаил отметил, что Россия впоследствии могла бы стать наблюдателем в организации.

«Об этом говорят не в первый раз, потому что в России проживает достаточно много тюркского населения. Этот вопрос всегда остро стоял, он активно обсуждается. Напомню, что пока организация тюркских государств не полностью сформировалась, Туркменистан еще не стал полноправным членом. Думаю, в дальнейшем Россия вполне могла бы участвовать в организации в качестве наблюдателя, хотя пока эта тема не очень активно обсуждается из-за российско-украинского конфликта», — сказал эксперт.

Впрочем, полагает собеседник НСН, для начала ОТГ должна окончательно сформироваться и стать достаточно сильной организацией.

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«Часть тюркского мира, в частности, Азербайджан и Турция, уже имеет достаточно хорошие связи с Россией. Кроме того, Россия находится в Организации исламских государств, так что дополнительное региональное сотрудничество даст более широкий импульс. Но пока торопиться не надо, пусть сначала ОТГ станет достаточно сильной, а потом уже будет привлекать новых членов», — подчеркнул он.

В заключение Исмаил перечислил страны, которые также могли бы стать членами ОТГ.

«Думаю, что членами организации могли бы также стать Молдавия, Болгария, Финляндия, Эстония, Венгрия, Монголия, Корея, Иран, даже Япония и Китай. Все они так или иначе имеют связь с тюркским миром. В дальнейшем эти вопросы будут более активно обсуждаться», — заключил собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары по судам в Чёрном море не осложнят отношения между Россией и Турцией.

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ФОТО: РИА Новости
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