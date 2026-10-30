Россия вполне может стать наблюдателем в Организации тюркских государств (ОТГ), более подробно этот вопрос будет обсуждаться по окончании российско-украинского конфликта. Об этом НСН заявил профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на саммите (ОТГ) в Анкаре включить Россию в состав объединения, сообщило агентство «Интерфакс». Глава Казахстана отметил, что Россия, будучи крупной державой, веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. Исмаил отметил, что Россия впоследствии могла бы стать наблюдателем в организации.

«Об этом говорят не в первый раз, потому что в России проживает достаточно много тюркского населения. Этот вопрос всегда остро стоял, он активно обсуждается. Напомню, что пока организация тюркских государств не полностью сформировалась, Туркменистан еще не стал полноправным членом. Думаю, в дальнейшем Россия вполне могла бы участвовать в организации в качестве наблюдателя, хотя пока эта тема не очень активно обсуждается из-за российско-украинского конфликта», — сказал эксперт.

Впрочем, полагает собеседник НСН, для начала ОТГ должна окончательно сформироваться и стать достаточно сильной организацией.