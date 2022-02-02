Небензя: Минские соглашения должны выполняться в полном объеме

Минские соглашения должны быть выполнены полностью, а не по частям, как этого хочет Украина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензю.

На Украине заявили, что Минские соглашения приведут к разрушению страны

«Я надеюсь на исполнение минских соглашений. Вот к чему мы взываем с самого начала, с момента их принятия», сообщил он, указав, что Киев открыто заявляет, что минские соглашения неисполнимы.

«Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет», — отметил дипломат.

Также постпред сообщил, что введение антироссийских санкций повлекут за собой ответные меры Москвы. Он добавил также, что РФ научились жить в условиях санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинские СоглашенияВасилий Небензя
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