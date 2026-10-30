Мерц рассказал, во сколько Европе обошелся конфликт на Ближнем Востоке

По его словам, ущерб связан с удорожанием энергоносителей, что стало следствием конфликта.

«Мы уже несём масштабные издержки... потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», - сказал он.

Мерц также указал, что у конфликта нет военного решения, и призвал стороны к дипломатическому урегулированию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва готова к увеличению поставок энергоресурсов в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».