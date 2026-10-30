Мерц рассказал, во сколько Европе обошелся конфликт на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке обошлись Евросоюзу олее чем в 100 млрд евро. Как пишет РИА Новости, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По его словам, ущерб связан с удорожанием энергоносителей, что стало следствием конфликта.
«Мы уже несём масштабные издержки... потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», - сказал он.
Мерц также указал, что у конфликта нет военного решения, и призвал стороны к дипломатическому урегулированию.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва готова к увеличению поставок энергоресурсов в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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