Представители до 27 стран погибли при столкновении поездов в Испании

Он отметил, что находится в контакте с консульствами всех стран, граждане которых могут быть в списке жертв катастрофы.

Президент регионального правительства Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паге добавил, что пока подтверждена гибель 69 человек. При этом окончательное число жертв может увеличиться после завершения идентификации ДНК обнаруженных человеческих останков.

Ранее глава Минтранса Испании Оскара Пуэнте допустил, что причиной столкновение поездов в провинции Толедо мог стать сбой в работе компьютеров и отключение системы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

