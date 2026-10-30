Представители до 27 стран погибли при столкновении поездов в Испании

Представители до 27 стран погибли при столкновении поездов в испанской провинции Толедо. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Посольство РФ в Испании не получало данных о пострадавших россиянах

Он отметил, что находится в контакте с консульствами всех стран, граждане которых могут быть в списке жертв катастрофы.

Президент регионального правительства Кастилии-Ла-Манчи Эмилиано Гарсия-Паге добавил, что пока подтверждена гибель 69 человек. При этом окончательное число жертв может увеличиться после завершения идентификации ДНК обнаруженных человеческих останков.

Ранее глава Минтранса Испании Оскара Пуэнте допустил, что причиной столкновение поездов в провинции Толедо мог стать сбой в работе компьютеров и отключение системы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Железная ДорогаКатастрофаПоездаИспания

Горячие новости

Все новости

партнеры