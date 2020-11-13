«Петля на шее». Кравчук оценил Минские соглашения для Украины

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Комплекс мер по выполнению Минских соглашений «огромной ошибкой», сообщает ТСН.

Кравчук заявил, что документ, который был подписан в 2015 году при президенте Петре Порошенко, является «политической петлёй на шее Украины». «Один из тормозов, которое везде и во всём мешает нам принимать решения», - добавил бывший президет.

По словам главы украинской делегации, он неоднократно обращал внимание представителей ОБСЕ и России, что «комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия». При это Кравчук отметил, что в Минском процессе и Нормандском формате было принято много документов. «Поэтому надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе», - подытожил политик.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан в феврале 2015 года после переговоров в нормандском формате с участием России, Украины, Германии и Франции. В документ вошли прекращение огня в Донбассе, отвод войск, конституционная реформа, создание зоны безопасности, соблюдение прав населения Донбасса, решение пограничных вопросов с ДНР/ЛНР и прочее.

