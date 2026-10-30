Новак: Украина возобновила атаки на российские НПЗ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) возобновили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, целью ударов стали газохимический комплекс и три НПЗ, один из которых получил небольшие повреждения.
«У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки... возобновились», - сказал он.
Новак добавил, что в целом система защиты ПВО сработала.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отвечать на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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