Новак: Украина возобновила атаки на российские НПЗ

По его словам, целью ударов стали газохимический комплекс и три НПЗ, один из которых получил небольшие повреждения.

«У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки... возобновились», - сказал он.

Новак добавил, что в целом система защиты ПВО сработала.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отвечать на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».