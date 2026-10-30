Новак: Украина возобновила атаки на российские НПЗ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) возобновили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Цивилев заявил об эффективной системе защиты НПЗ в России

По его словам, целью ударов стали газохимический комплекс и три НПЗ, один из которых получил небольшие повреждения.

«У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки... возобновились», - сказал он.

Новак добавил, что в целом система защиты ПВО сработала.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отвечать на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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