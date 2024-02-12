Захарова высмеяла Шольца после его заявления про интервью Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, «ослушался приказа» администрации США, сообщила «Комсомольской правде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Песков: Карлсон сам выступил с инициативой взять интервью у Путина

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», – сказала она.

По словам дипломата, если канцлер будет чаще «ослушиваться» приказов США, то, может, выведет свою страну из кризиса.

Ране главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента РФ Владимира набрало около миллиарда просмотров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ИнтервьюВладимир ПутинГерманияШольцМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры