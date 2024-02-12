Захарова высмеяла Шольца после его заявления про интервью Путина
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посмотрев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, «ослушался приказа» администрации США, сообщила «Комсомольской правде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», – сказала она.
По словам дипломата, если канцлер будет чаще «ослушиваться» приказов США, то, может, выведет свою страну из кризиса.
Ране главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента РФ Владимира набрало около миллиарда просмотров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru