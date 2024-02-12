«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью», – сказала она.

По словам дипломата, если канцлер будет чаще «ослушиваться» приказов США, то, может, выведет свою страну из кризиса.

Ране главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента РФ Владимира набрало около миллиарда просмотров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

