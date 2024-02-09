«Надо мириться!»: В Германии рассказали о реакции немцев на интервью Путина
На Западе есть очень много людей, которые хотят услышать Путина и построить свое личное мнение относительно конфликта на Украине, отметил Ульрих Зингер.
Многие жители Запада хотят услышать мнение президента РФ Владимира Путина, после выхода интервью немцы активно пересылают его своим родным и друзьям, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН. Однако, указал он, западные СМИ пытаются сделать все, чтобы люди не услышали «другую правду» относительно конфликта на Украине.
Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. На данный момент видео в соцсети X набрало более 60 млн просмотров. Реакция зарубежных СМИ не заставила себя ждать. В частности, телеканал Aljazeera отметил, что во время интервью российский лидер заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине будет возможно только в том случае, если Вашингтон остановит поставки оружия Киеву. Зингер отметил, что Запад страшно боится разрушения собственной пропаганды.
«Все начинается с того, что люди на Западе услышат это интервью. Немцы отправляют своим друзьям и родным это интервью. Многие верят Путину, но западные СМИ делают все для того, чтобы люди не услышали эту правду. СМИ уже заявляют, что интервью – это пропаганда. Но на Западе есть очень много людей, которые хотят услышать Путина и построить свое личное мнение. Нужно включать мозги самому и понять, что, возможно, Америка не права, Россия не совсем права... В конце концов, понять, что надо мириться, договориться и уважать друг друга. Это единственный выход», – сказал Зингер.
Он отметил, что США и западная пресса в последние годы пугают своих граждан и европейцев тем, что после Украины Россия якобы атакует Польшу и Латвию. Если этот миф развеять, указал Зингер, Европа перестанет верить в это и откажется от поставок оружия Украине.
«Они не хотят слышать, какую позицию имеет Россия. Политики в Европе очень боятся услышать, что Путин или Россия думают и чувствуют, что есть и другой подход к этому конфликту. Мы же только слышим, что якобы Россия атаковала без причин, что Россия может атаковать еще Польшу и Латвию. Все это делается, чтобы Европа поставляла больше оружия. Если мы услышим, что у России нет претензий на эти земли, тогда зачем бояться? Западная пропаганда не будет работать, если мы откроем и авиасообщение в Россию. Они не хотят, чтобы мы прилетели и увидели, что в России все развивается, какая красота в Москве. Они не хотят, чтобы услышали другую правду», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Зингер указал, что партия «Альтернатива для Германии» выступает за то, чтобы отправить в Россию дипломатов и начать переговоры по разрешению конфликта на Украине. При этом он выразил уверенность, что если президентом США вновь станет Дональд Трамп, то конфликт будет быстро закончен.
«Наша партия выступает за то, чтобы говорить с Россией, при этом мы представляем немецкие интересы. Мы хотим отправить в Россию дипломатов, надо говорить, узнать, что хочет Россия, как можно закончить этот конфликт. Молодые люди умирают... Путин хочет вести переговоры и договориться. Ведь в Стамбуле почти договорились. Я уверен, если Трамп будет президентом, то он закончит конфликт, в Польше об этом тоже говорят», – резюмировал Зингер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в западных странах будут очень внимательно изучать и анализировать интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Однако, по его словам, главное для Путина – это реакция россиян на интервью, но важно, чтобы и на Западе его посмотрели как можно больше людей, передает «Радиоточка НСН».
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