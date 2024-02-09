Многие жители Запада хотят услышать мнение президента РФ Владимира Путина, после выхода интервью немцы активно пересылают его своим родным и друзьям, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН. Однако, указал он, западные СМИ пытаются сделать все, чтобы люди не услышали «другую правду» относительно конфликта на Украине.

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. На данный момент видео в соцсети X набрало более 60 млн просмотров. Реакция зарубежных СМИ не заставила себя ждать. В частности, телеканал Aljazeera отметил, что во время интервью российский лидер заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине будет возможно только в том случае, если Вашингтон остановит поставки оружия Киеву. Зингер отметил, что Запад страшно боится разрушения собственной пропаганды.