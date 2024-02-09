«Надо мириться!»: В Германии рассказали о реакции немцев на интервью Путина

На Западе есть очень много людей, которые хотят услышать Путина и построить свое личное мнение относительно конфликта на Украине, отметил Ульрих Зингер.

Многие жители Запада хотят услышать мнение президента РФ Владимира Путина, после выхода интервью немцы активно пересылают его своим родным и друзьям, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН. Однако, указал он, западные СМИ пытаются сделать все, чтобы люди не услышали «другую правду» относительно конфликта на Украине.

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. На данный момент видео в соцсети X набрало более 60 млн просмотров. Реакция зарубежных СМИ не заставила себя ждать. В частности, телеканал Aljazeera отметил, что во время интервью российский лидер заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине будет возможно только в том случае, если Вашингтон остановит поставки оружия Киеву. Зингер отметил, что Запад страшно боится разрушения собственной пропаганды.

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«Все начинается с того, что люди на Западе услышат это интервью. Немцы отправляют своим друзьям и родным это интервью. Многие верят Путину, но западные СМИ делают все для того, чтобы люди не услышали эту правду. СМИ уже заявляют, что интервью – это пропаганда. Но на Западе есть очень много людей, которые хотят услышать Путина и построить свое личное мнение. Нужно включать мозги самому и понять, что, возможно, Америка не права, Россия не совсем права... В конце концов, понять, что надо мириться, договориться и уважать друг друга. Это единственный выход», – сказал Зингер.

Он отметил, что США и западная пресса в последние годы пугают своих граждан и европейцев тем, что после Украины Россия якобы атакует Польшу и Латвию. Если этот миф развеять, указал Зингер, Европа перестанет верить в это и откажется от поставок оружия Украине.

«Они не хотят слышать, какую позицию имеет Россия. Политики в Европе очень боятся услышать, что Путин или Россия думают и чувствуют, что есть и другой подход к этому конфликту. Мы же только слышим, что якобы Россия атаковала без причин, что Россия может атаковать еще Польшу и Латвию. Все это делается, чтобы Европа поставляла больше оружия. Если мы услышим, что у России нет претензий на эти земли, тогда зачем бояться? Западная пропаганда не будет работать, если мы откроем и авиасообщение в Россию. Они не хотят, чтобы мы прилетели и увидели, что в России все развивается, какая красота в Москве. Они не хотят, чтобы услышали другую правду», – указал собеседник НСН.

Кроме того, Зингер указал, что партия «Альтернатива для Германии» выступает за то, чтобы отправить в Россию дипломатов и начать переговоры по разрешению конфликта на Украине. При этом он выразил уверенность, что если президентом США вновь станет Дональд Трамп, то конфликт будет быстро закончен.

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«Наша партия выступает за то, чтобы говорить с Россией, при этом мы представляем немецкие интересы. Мы хотим отправить в Россию дипломатов, надо говорить, узнать, что хочет Россия, как можно закончить этот конфликт. Молодые люди умирают... Путин хочет вести переговоры и договориться. Ведь в Стамбуле почти договорились. Я уверен, если Трамп будет президентом, то он закончит конфликт, в Польше об этом тоже говорят», – резюмировал Зингер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в западных странах будут очень внимательно изучать и анализировать интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Однако, по его словам, главное для Путина – это реакция россиян на интервью, но важно, чтобы и на Западе его посмотрели как можно больше людей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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