Песков: Карлсон сам выступил с инициативой взять интервью у Путина

По его словам, Путин достаточно быстро согласился на интервью. Перед этим в Кремле посмотрели материалы американского журналиста и его стиль освещения вопросов.

«Мы пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью», - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь президента предположил, что после интервью с Путиным Карлсону «приходится несладко».

Интервью с президентом России опубликовано 9 февраля. За сутки оно набрало свыше 150 млн просмотров в социальной сети X, отмечает «Радиоточка НСН».

