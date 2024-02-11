Песков: Карлсон сам выступил с инициативой взять интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон сам попросил президента России Владимира Путина дать ему интервью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин достаточно быстро согласился на интервью. Перед этим в Кремле посмотрели материалы американского журналиста и его стиль освещения вопросов.
«Мы пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью», - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин».
Пресс-секретарь президента предположил, что после интервью с Путиным Карлсону «приходится несладко».
Интервью с президентом России опубликовано 9 февраля. За сутки оно набрало свыше 150 млн просмотров в социальной сети X, отмечает «Радиоточка НСН».
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