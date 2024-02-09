«От Адама до Потсдама»: В России не ждут чудес от интервью Путина Карлсону
Это интервью стало ответом на «очковтирательство» западной пропаганды, но в Москве не питают иллюзий по поводу его эффекта, сказал в эфире НСН сенатор Долгов, а политолог Минченко призвал дождаться ноябрьских выборов президента США.
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону адресовано западным политикам, но не приведет к молниеносному эффекту, считают эксперты, опрошенные НСН.
Карлсон, приехавший в Москву ради интервью с Путиным, опубликовал его в ночь на 9 февраля. Президент России затронул в беседе многие вопросы – от переговоров по Украине до перспектив глобальной мировой войны.
«Главная ценность этого интервью – возможность донесения позиции России по ключевым вопросам из уст президента до достаточно широкой части международной общественности, в том числе и политических кругов. Уверен, что его уже посмотрело и посмотрит большое количество чиновников и политиков в западных странах. Это очень правильный, своевременный и важный шаг, потому что по многим вопросам, - ситуации на Украине, включая исторические аспекты, отстаивания наших законных интересов, незаинтересованности в РФ в глобальном ядерном конфликте, - идет очковтирательство и прямой обман своих граждан со стороны западных пропаганды и правящих кругов, либо замалчиваются наши позиции, либо перевираются». – сказал НСН сенатор Константин Долгов.
При этом он отметил, что в России не ждут быстрых «чудес».
«Чудес мы не ждем, никто в Москве не питает иллюзий, что, посмотрев интервью, западные политики быстро пересмотрят свои взгляды, конечно нет. Сиюминутных подвижек, скорее всего не будет, но вода камень точит. У многих политиков на Западе укрепится понимание, что стратегическую победу над Россией одержать невозможно никогда. Не менее важно, что Путина услышат в той части мира, которая хочет добрых отношений с Россией. Если кто-то не хочет слышать, у кого клинический случай и кто рассчитывает нас победить, - горбатого понятно, что исправит. Будут пытаться переврать, но слово сказано или, как говорили в Древнем Риме: "Dixi" (в переводе с латыни: "Я сказал" - прим. НСН)», - отметил сенатор.
Со своей стороны, политолог Евгений Минченко сказал НСН, что эффекта от интервью не будет до выборов президента США.
«Главное – это сигнал американской аудитории, что Россия готова к переговорам, готова договариваться, в том числе, по Украине, причем, договариваться, основываясь на национальных интересах и России, и США там, где они друг другу не противоречат. Основной посыл был к политическому классу США: "Развернутое изложение российской позиции: От Адама до Потсдама". При этом пока изменений не будет, надо подождать итогов выборов президента. Если вернется Трамп, есть возможность о чем-то договариваться. Если переизберется Байден, я очень сомневаюсь, что чего-то удастся достичь. До ноября ничего не будет, это совершенно точно», – уверен Минченко.
При этом он считает, что простые американцы могли не понять все тонкости интервью Путина Карлсону.
«У Такера Карлсона достаточно большая аудитория. При этом, мне кажется то, как интервью построено, - оно достаточно сложно для рядового американского обывателя. Например, длинные исторические экскурсы, даже Карлсон запутался в веках», - заключил собеседник НСН.
Такер Карлсон в видеообращении после публикации интервью с Путиным назвал «безумцами» тех, кто верит, что Россия уступит Украине Крым ради завершения конфликта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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