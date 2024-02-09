«От Адама до Потсдама»: В России не ждут чудес от интервью Путина Карлсону

Это интервью стало ответом на «очковтирательство» западной пропаганды, но в Москве не питают иллюзий по поводу его эффекта, сказал в эфире НСН сенатор Долгов, а политолог Минченко призвал дождаться ноябрьских выборов президента США.

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону адресовано западным политикам, но не приведет к молниеносному эффекту, считают эксперты, опрошенные НСН.

Карлсон, приехавший в Москву ради интервью с Путиным, опубликовал его в ночь на 9 февраля. Президент России затронул в беседе многие вопросы – от переговоров по Украине до перспектив глобальной мировой войны.

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«Главная ценность этого интервью – возможность донесения позиции России по ключевым вопросам из уст президента до достаточно широкой части международной общественности, в том числе и политических кругов. Уверен, что его уже посмотрело и посмотрит большое количество чиновников и политиков в западных странах. Это очень правильный, своевременный и важный шаг, потому что по многим вопросам, - ситуации на Украине, включая исторические аспекты, отстаивания наших законных интересов, незаинтересованности в РФ в глобальном ядерном конфликте, - идет очковтирательство и прямой обман своих граждан со стороны западных пропаганды и правящих кругов, либо замалчиваются наши позиции, либо перевираются». – сказал НСН сенатор Константин Долгов.

При этом он отметил, что в России не ждут быстрых «чудес».

«Чудес мы не ждем, никто в Москве не питает иллюзий, что, посмотрев интервью, западные политики быстро пересмотрят свои взгляды, конечно нет. Сиюминутных подвижек, скорее всего не будет, но вода камень точит. У многих политиков на Западе укрепится понимание, что стратегическую победу над Россией одержать невозможно никогда. Не менее важно, что Путина услышат в той части мира, которая хочет добрых отношений с Россией. Если кто-то не хочет слышать, у кого клинический случай и кто рассчитывает нас победить, - горбатого понятно, что исправит. Будут пытаться переврать, но слово сказано или, как говорили в Древнем Риме: "Dixi" (в переводе с латыни: "Я сказал" - прим. НСН)», - отметил сенатор.

Со своей стороны, политолог Евгений Минченко сказал НСН, что эффекта от интервью не будет до выборов президента США.

«Главное – это сигнал американской аудитории, что Россия готова к переговорам, готова договариваться, в том числе, по Украине, причем, договариваться, основываясь на национальных интересах и России, и США там, где они друг другу не противоречат. Основной посыл был к политическому классу США: "Развернутое изложение российской позиции: От Адама до Потсдама". При этом пока изменений не будет, надо подождать итогов выборов президента. Если вернется Трамп, есть возможность о чем-то договариваться. Если переизберется Байден, я очень сомневаюсь, что чего-то удастся достичь. До ноября ничего не будет, это совершенно точно», – уверен Минченко.
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При этом он считает, что простые американцы могли не понять все тонкости интервью Путина Карлсону.

«У Такера Карлсона достаточно большая аудитория. При этом, мне кажется то, как интервью построено, - оно достаточно сложно для рядового американского обывателя. Например, длинные исторические экскурсы, даже Карлсон запутался в веках», - заключил собеседник НСН.

Такер Карлсон в видеообращении после публикации интервью с Путиным назвал «безумцами» тех, кто верит, что Россия уступит Украине Крым ради завершения конфликта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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