Прилепин: Украина опасна для РФ, даже если ее нет в НАТО

По его словам, Украина вне НАТО тоже представляет опасность. В качестве примера Прилепин указал на то, кто Киев обстреливает Россию. Так писатель отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев не войдут в состав Североатлантического альянса. При этом Прилепин считает, что заявление о невозможности вступления Украины в Альянс было сделано скорее для общественности, а не как отражение реальных договоренностей между сторонами.

Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

