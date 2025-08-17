Прилепин: Украина опасна для РФ, даже если ее нет в НАТО
Внеблоковый статус Украины не гарантирует безопасности Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление подполковника, писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
По его словам, Украина вне НАТО тоже представляет опасность. В качестве примера Прилепин указал на то, кто Киев обстреливает Россию. Так писатель отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Киев не войдут в состав Североатлантического альянса. При этом Прилепин считает, что заявление о невозможности вступления Украины в Альянс было сделано скорее для общественности, а не как отражение реальных договоренностей между сторонами.
Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У Варламова могут отобрать квартиру в Москве
- Состоится ли встреча Путина, Зеленского и Трампа?
- Прилепин: Украина опасна для РФ, даже если ее нет в НАТО
- Полетим на Венеру: Межпланетный корабль включили в нацпроект
- Россиянам могут ограничить возможность в выборе имен для детей
- СМИ: Киев назвал позицию Трампа по урегулированию ударом в спину
- СМИ: Президент Финляндии может приехать с Зеленским на встречу с Трампом
- Трамп ждет: Мерц рассказал Зеленскому, как вести себя в Белом доме
- СМИ: Российская армия доказала, что она не «бумажный тигр»
- СМИ: Путин на встрече с Трампом потребовал восстановить статус русского языка на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru