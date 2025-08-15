Трамп исключил вступление Украины в НАТО
15 августа 202516:07
США не исключают возможность предоставления Украине гарантий безопасности при участии Европы и других стран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
При этом он указал, что вариант с вступлением Киева в НАТО исключается.
«Не в форме НАТО... Есть определённые вещи, которые не произойдут», - сказал журналистам глава Белого дома.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад не готов принять Украину в НАТО, то тогда ей должны предоставить ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
