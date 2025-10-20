Россияне назвали главные причины нехватки свободного времени

Чаще всего о нехватке свободного времени говорили респонденты 25–44 лет: о всего одном свободном часе в день указал каждый восьмой из них. При этом 65% опрошенных признались, что у них до четырех свободных часов в сутки. Менее одного часа есть у 10% россиян.

Главной причиной нехватки свободного времени опрошенные назвали занятость на работе (60%). Также в этот список попали домашние обязанности (38%), время в дороге (21%), соцсети (19%) и прокрастинация (15%).

Отмечается, что о дефиците свободного времени чаще остальных заявиляли представители гуманитарных и творческих профессий.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что дополнительную работу помимо основной в настоящее время имеют 23% работающих россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

