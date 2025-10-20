Россияне назвали главные причины нехватки свободного времени
Более трети опрошенных россиян пожаловались на дефицит свободного времени. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru и Битрикс24 сообщает «Газета.Ru».
Чаще всего о нехватке свободного времени говорили респонденты 25–44 лет: о всего одном свободном часе в день указал каждый восьмой из них. При этом 65% опрошенных признались, что у них до четырех свободных часов в сутки. Менее одного часа есть у 10% россиян.
Главной причиной нехватки свободного времени опрошенные назвали занятость на работе (60%). Также в этот список попали домашние обязанности (38%), время в дороге (21%), соцсети (19%) и прокрастинация (15%).
Отмечается, что о дефиците свободного времени чаще остальных заявиляли представители гуманитарных и творческих профессий.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что дополнительную работу помимо основной в настоящее время имеют 23% работающих россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям
- СМИ: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму
- Шойгу анонсировал новый учебник географии
- Продюсер Reflex заявил, что его сын-музыкант отказывается от помощи звездных родителей
- В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну
- Лавров и Рубио провели телефонный разговор
- Россияне назвали главные причины нехватки свободного времени
- Глава СПЧ призвал запретить курьерскому транспорту ездить по тротуарам
- Сезон на исходе: Насколько безопаснее стало ездить на электросамокатах в Москве
- Автодилеры опровергли закрытие сотни центров в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru