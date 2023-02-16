Пригожин заявил об убийстве украинцами американского наемника в Артемовске

Ответственность за гибель наемника из США Питера Рида несут украинские военнослужащие, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»

Позиции частной военной компании находились в 5 километрах от места гибели американского гражданина, передает слова Пригожина его пресс-служба.

Практически невозможно поразить цель через километры плотной многоэтажной застройки, подчеркнул основатель ЧВК.

По его словам, Рида убили украинские военнослужащие. Однако бизнесмен не исключил причастность к смерти американца других иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ.

Кадры с гибелью гражданина США в Донбассе обнародовала газета The New York Times. Автомобиль группы, в составе которой передвигался Рид, поразила противотанковая ракета.

Российские силы смогут окружить Артемовск не раньше марта- апреля, заявил ранее Пригожин, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ПригожинУкраинаСША
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