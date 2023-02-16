Пригожин заявил об убийстве украинцами американского наемника в Артемовске
Ответственность за гибель наемника из США Питера Рида несут украинские военнослужащие, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Позиции частной военной компании находились в 5 километрах от места гибели американского гражданина, передает слова Пригожина его пресс-служба.
Практически невозможно поразить цель через километры плотной многоэтажной застройки, подчеркнул основатель ЧВК.
По его словам, Рида убили украинские военнослужащие. Однако бизнесмен не исключил причастность к смерти американца других иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ.
Кадры с гибелью гражданина США в Донбассе обнародовала газета The New York Times. Автомобиль группы, в составе которой передвигался Рид, поразила противотанковая ракета.
Российские силы смогут окружить Артемовск не раньше марта- апреля, заявил ранее Пригожин, передает НСН.
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