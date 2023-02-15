Пригожин: Артемовск удастся окружить в марте-апреле

Пригожин заверил, что «Леопарды» и другие танки, поставляемые странами Запада на Украину, будут уничтожены полностью.

«Сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», - добавил Пригожин.

Ранее, как сообщала НСН, боец «Вагнера» сообщил, что Украина перебрасывает в Артемовск новую технику и подразделения.

