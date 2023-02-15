Пригожин: Артемовск удастся окружить в марте-апреле

Окружение Артемовск произойдет не раньше марта-апреля. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале основатель Группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, ВСУ сейчас получает танки и другую бронетехнику, что также может повлиять на сроки.

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Пригожин заверил, что «Леопарды» и другие танки, поставляемые странами Запада на Украину, будут уничтожены полностью.

«Сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», - добавил Пригожин.

Ранее, как сообщала НСН, боец «Вагнера» сообщил, что Украина перебрасывает в Артемовск новую технику и подразделения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиТанкиВСУЕвгений Пригожин
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