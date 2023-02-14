Опубликованы кадры ликвидации американского наемника в Артемовске

На кадрах видно группу людей у микроавтобуса. Предположительно, в автомобиль попала противотанковая управляемая ракета.

Погибшим оказался бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Пит Рид. На Украину он приехал в качестве медика.

В The New York Times отметили, что транспорт группы, в составе которой передвигался наемник, не имел специальных опознавательных знаков.

Также 14 февраля СМИ сообщили о гибели под Донецком 50-летнего гражданина Франции по имени Давид. На Украине наемник находился с августа по декабрь 2022 года, затем вернулся на фронт, передает НСН.

