Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал бойца ЧВК Дмитрия Якущенко живым, хотя ранее Telegram-каналы опубликовали видео его «убийства» кувалдой.
Так, в видеозаписи, которую выложил у себя в Telegram-канале военкор Александр Коц, Дмитрий Якушенко говорит, что в украинском плену его пытали и заставляли говорить то, «что от него хотели услышать». При этом Якушенко не объяснил, как ему удалось вернуться из плена. В свою очередь глава ЧВК уточнил, что заключенного вернули с помощью обмена.
Ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео с мужчиной, который ранее якобы был убит кувалдой. Мужчина добавил, что благодарен ЧВК за возможность исправить свои ошибки. В Telegram-каналах предположили, что он может быть жив, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- В НАТО рекомендовали Турции поддержать вступление Швеции и Финляндии одновременно
- Евросоюз включит в 10-й пакет санкций 100 человек и компаний
- Пригожин продемонстрировал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»
- Лавров объяснил, почему Россия вышла из ряда конвенций Совета Европы
- Экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России
- Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»
- В РПЦ опровергли платное освящение гуманитарной помощи для зоны СВО
- Генсек ООН предрек «библейский исход народов» из-за повышения уровня моря
- Самым молодым в мире пациентом с болезнью Альцгеймера признан 19-летний китаец
- Lufthansa объяснила причину задержек своих рейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru