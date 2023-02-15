Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»

Так, в видеозаписи, которую выложил у себя в Telegram-канале военкор Александр Коц, Дмитрий Якушенко говорит, что в украинском плену его пытали и заставляли говорить то, «что от него хотели услышать». При этом Якушенко не объяснил, как ему удалось вернуться из плена. В свою очередь глава ЧВК уточнил, что заключенного вернули с помощью обмена.

Ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео с мужчиной, который ранее якобы был убит кувалдой. Мужчина добавил, что благодарен ЧВК за возможность исправить свои ошибки. В Telegram-каналах предположили, что он может быть жив, сообщает НСН.

