Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал бойца ЧВК Дмитрия Якущенко живым, хотя ранее Telegram-каналы опубликовали видео его «убийства» кувалдой.

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Так, в видеозаписи, которую выложил у себя в Telegram-канале военкор Александр Коц, Дмитрий Якушенко говорит, что в украинском плену его пытали и заставляли говорить то, «что от него хотели услышать». При этом Якушенко не объяснил, как ему удалось вернуться из плена. В свою очередь глава ЧВК уточнил, что заключенного вернули с помощью обмена.

Ранее пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео с мужчиной, который ранее якобы был убит кувалдой. Мужчина добавил, что благодарен ЧВК за возможность исправить свои ошибки. В Telegram-каналах предположили, что он может быть жив, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияЧВК "Вагнер"
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