Пригожин заявил, что его жалоба на «снарядный голод» не улучшила снабжение
Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после его жалобы на Минобороны РФ и Генштаб ситуация с обеспечением ЧВК боеприпасами не улучшилась. Пресс-служба Пригожина выложила фотографии с места сбора тел погибших бойцов ЧВК.
«Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра 22 февраля, и никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. Ниже фотография – это одно из места сбора погибших. Это парни, которые погибли вчера, по причине «снарядного голода». Их должно было быть в пять раз меньше! Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов», - говорится в аудиозаписи, распространённой пресс-службой Пригожина.
Пригожин 21 февраля прямо обвинил Минобороны и Генштаб в противодействии передаче боеприпасов ЧВК «Вагнер». По его мнению, эти ведомства таким образом стремятся «уничтожить» его частную военную компанию.
В комитете Госдумы по обороне отказались комментировать НСН конфликт Пригожина с Минобороны и Генштабом.
При этом Минобороны РФ назвало выступление Пригожина «экзальтированными заявлениями». «Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», - сообщило ведомство к вечеру 21 февраля. Там уточнили, что только с 18 по 20 февраля предоставили добровольцам штурмовых отрядов 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков.
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