«Снарядный голод»: Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска (Бахмута) из-за острой нехватки боеприпасов, заявил глава группировки Евгений Пригожин в видеоинтервью военкору Семёну Пегову.

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По словам бизнесмена, необходимо срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов «Вагнера» на указанной территории. Пригожин направил в Минобороны России соответствующее обращение и просьбу о помощи с устранением «снарядного голода».

Бизнесмен также заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнется в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы».

Пригожин ранее выразил мнение, что украинская армия перейдет в контрнаступление после потери Артемовска. По его словам, противник сосредоточил значительные силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинСпецоперация

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