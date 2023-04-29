«Снарядный голод»: Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

По словам бизнесмена, необходимо срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов «Вагнера» на указанной территории. Пригожин направил в Минобороны России соответствующее обращение и просьбу о помощи с устранением «снарядного голода».

Бизнесмен также заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнется в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы».

Пригожин ранее выразил мнение, что украинская армия перейдет в контрнаступление после потери Артемовска. По его словам, противник сосредоточил значительные силы, передает «Радиоточка НСН».

