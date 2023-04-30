Экс-разведчик США Риттер назвал битву за Артемовск переломным моментом

После завершения битвы за Артемовск (Бахмут) конфликт на Украине может перейти на новый этап. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

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По его мнению, сражение за Артемовск стало фатальным для ВСУ. Киев потерял много опытных военных, отметил Риттер.

«Я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение», - цитирует экс-разведчика RT.

После падения Артемовска конфликт на Украине перейдет в новую фазу, которая завершится поражением Киева, считает военный.

Минобороны России 30 апреля сообщило об освобождении еще четырех кварталов Артемовска, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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