Экс-разведчик США Риттер назвал битву за Артемовск переломным моментом
После завершения битвы за Артемовск (Бахмут) конфликт на Украине может перейти на новый этап. Такое мнение в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По его мнению, сражение за Артемовск стало фатальным для ВСУ. Киев потерял много опытных военных, отметил Риттер.
«Я не представляю, как украинцы смогли бы провести еще одно подобное сражение», - цитирует экс-разведчика RT.
После падения Артемовска конфликт на Украине перейдет в новую фазу, которая завершится поражением Киева, считает военный.
Минобороны России 30 апреля сообщило об освобождении еще четырех кварталов Артемовска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru