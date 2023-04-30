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«Снарядный голод»: Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Российские войска загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

Пригожин заявил о продвижении бойцов в Артемовске

Как стало известно ранее, российские военные загнали в ловушку украинские Вооруженные силы на Авдеевском направлении, нанеся огневое поражение, сообщает « Радиоточка НСН ».

По его словам, осталось 2,98 квадратных километров территории населенного пункта.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, сообщил в Telegram руководитель группы Евгений Пригожин.

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