Пригожин ответил на вопрос о покупке ЧВК «Вагнер» западного оружия у ВСУ

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли ЧВК «Вагнер» покупает у ВСУ поставленное Украине западное оружие. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин отметил, что не собирается обсуждать с журналистами военные вопросы.

При этом бизнесмен заявил, что готов предоставить соответствующую информацию, если журналисты поделятся с ним планами ВСУ на следующий месяц. Также «Вагнеру» нужны данные о фальсификации выборов президента США в 2020 году, сказал предприниматель.

«Предоставьте все эти данные. Как говорится, услуга за услугу», - добавил основатель ЧВК.

Пригожин ранее подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, они задействованы в составе артиллерийского подразделения, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"ВСУЕвгений Пригожин

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