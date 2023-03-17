Пригожин ответил на вопрос о покупке ЧВК «Вагнер» западного оружия у ВСУ
Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли ЧВК «Вагнер» покупает у ВСУ поставленное Украине западное оружие. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Пригожин отметил, что не собирается обсуждать с журналистами военные вопросы.
При этом бизнесмен заявил, что готов предоставить соответствующую информацию, если журналисты поделятся с ним планами ВСУ на следующий месяц. Также «Вагнеру» нужны данные о фальсификации выборов президента США в 2020 году, сказал предприниматель.
«Предоставьте все эти данные. Как говорится, услуга за услугу», - добавил основатель ЧВК.
Пригожин ранее подтвердил присутствие афганцев в ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, они задействованы в составе артиллерийского подразделения, передает НСН.
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