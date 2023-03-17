«Только рядовым бойцам»: Пригожин рассказал, кому вручают Звезду Героя ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Звезда Героя ЧВК «Вагнер» выдается как при жизни, так и посмертно, сообщает пресс-служба предпринимателя.
Основатель ЧВК подчеркнул, что эта награда никогда не выдается командирам, получить её могут только рядовые бойцы или младший состав, которые с оружием в руках совершили геройский подвиг.
Пригожин отметил, что командир может быть награждён Звездой только посмертно и только если погиб с оружием в руках.
«За всё время существования ЧВК «Вагнер» вручено 26 Платиновых Звёзд Героя ЧВК «Вагнер», из них четыре – посмертно. Решение совета командиров о награждении мною никогда не оспаривается», - заключил бизнесмен.
Ранее Пригожин заявил, что отсутствие ЧВК «Вагнер» на фронте может привести к поражению России в спецоперации на Украине, сообщает НСН.
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