«Только рядовым бойцам»: Пригожин рассказал, кому вручают Звезду Героя ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК подчеркнул, что эта награда никогда не выдается командирам, получить её могут только рядовые бойцы или младший состав, которые с оружием в руках совершили геройский подвиг.

Пригожин отметил, что командир может быть награждён Звездой только посмертно и только если погиб с оружием в руках.

«За всё время существования ЧВК «Вагнер» вручено 26 Платиновых Звёзд Героя ЧВК «Вагнер», из них четыре – посмертно. Решение совета командиров о награждении мною никогда не оспаривается», - заключил бизнесмен.

Ранее Пригожин заявил, что отсутствие ЧВК «Вагнер» на фронте может привести к поражению России в спецоперации на Украине, сообщает НСН.

