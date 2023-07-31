Пригожин ответил на сообщения о переходе «вагнеровцев» в силовые структуры РФ

«К сожалению, немногие согласились перейти из “Группы Вагнера”. Долгие годы тяжёлой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами, сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в “Группу Вагнера”», - сказал он.

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил в интервью НСН, что по его данным порядка 33 тысяч «вагнеровцев» заключили контракты с Минобороны РФ, а 7-10 тысяч остались с Пригожиным. «Это создает для руководства страны и Вооруженных сил почву для размышлений», - отметил тогда генерал.

Данные Шаманова, однако, стали наперебой опровергать телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». Генерал не раскрыл источник своих данных.

