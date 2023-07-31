Пригожин ответил на сообщения о переходе «вагнеровцев» в силовые структуры РФ
Глава частной военной компании «Группа Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что ни он, ни другие командиры ЧВК не ограничивали бойцов в возможности перехода в силовые структуры РФ. Соответствующий аудиокомментарий Пригожина распространил телеграм-канал Grey Zone.
«К сожалению, немногие согласились перейти из “Группы Вагнера”. Долгие годы тяжёлой работы, долгие годы войны плечом к плечу со своими боевыми товарищами, сделали нас одним коллективом. И поэтому наши боевые товарищи стремятся вернуться в “Группу Вагнера”», - сказал он.
Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил в интервью НСН, что по его данным порядка 33 тысяч «вагнеровцев» заключили контракты с Минобороны РФ, а 7-10 тысяч остались с Пригожиным. «Это создает для руководства страны и Вооруженных сил почву для размышлений», - отметил тогда генерал.
Данные Шаманова, однако, стали наперебой опровергать телеграм-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер». Генерал не раскрыл источник своих данных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборы «Вызова» в кинопрокате превысили 2 млрд рублей
- «Дефицита нет»: Пригожин объяснил прекращение набора в ЧВК «Вагнер»
- Минобороны сообщило об опасном сближении дрона США и Су-34 в Сирии
- Пригожин ответил на сообщения о переходе «вагнеровцев» в силовые структуры РФ
- Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Старомайорском
- Минобороны РФ: нанесены удары по позициям ВСУ в Херсоне
- Долги россиян за ЖКУ выросли почти до 900 млрд рублей
- Полковник Макгрегор: ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах»
- СМИ: полицейские в Батуми задержали протестующих против лайнера с россиянами
- Опрос: каждый пятый студент недоволен качеством общежития в вузе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru