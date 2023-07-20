Командир ЧВК «Вагнер» опроверг слова Шаманова о 33 тысячах контрактов с Минобороны

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью НСН сообщил, что «примерно 32-33 тысячи» бойцов «Вагнера» заключили контракты с оборонным ведомством. При этом, по словам Шаманова, 7-10 тысяч военных «находятся с основателем ЧВК Евгением Пригожиным».

«Вот реальная математика. Всего за украинскую командировку прошло 78 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер". Из них 49 тысяч — это заключенные из лагерей. На момент взятия Бахмута (20 мая) убитыми было 22 тысячи бойцов, ранеными — 40 тысяч. Живыми и здоровыми 25 тысяч, плюс раненые, находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч. Каким образом сформировались 33 тысячи ушедших к военным, мне пока неизвестно. Если все убитые и ушедшие в отпуск подписали контракты, то тогда это возможно», – подчеркнул начальник штаба. Комментарий «Маркса» опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Накануне командир ЧВК Дмитрий Уткин обратился к личному составу и анонсировал начало «самой большой работы в мире», сообщает телеканал 360. Уткин сообщил, что она будет проведена очень скоро, однако не уточнил деталей.

