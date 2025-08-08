ПВО уничтожила над территорией России 13 беспилотников ВСУ
8 августа 202512:30
Российские средства ПВО ликвидировали 13 украинских БПЛА самолетного типа, передает Минобороны.
«В период с 09.45 до 11.15 мск... уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.
Так, шесть дронов сбили в Орловской области, три - в Курской, один - в Тульской, два - в Краснодарском крае. Еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.
Ранее над шестью регионами РФ сбили 30 украинских БПЛА.
