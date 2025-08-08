Путин поговорил по телефону с президентами Узбекистана и Казахстана

Также политики обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и энергетической области.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран», - подчеркнули в Кремле.

Кроме того, Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава российского государства рассказал о ходе диалога с США по вопросам украинского урегулирования и о встрече с Уиткоффом.

«Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития... торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин и Токаев поговорили о подготовке к двусторонним мероприятиям на высшем уровне, запланированным на этот год.

Накануне российский президент провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

