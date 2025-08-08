Сборные России и Ирана по футболу сыграют в Волгограде
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
«Игра состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». О старте билетной программы и времени начала матча будет объявлено дополнительно», - указано в сообщении.
Как напомнили в РФС, сборные России и Ирана проводили игру в Тегеране в 2023 году. Матч завершился ничьей 1:1.
Ранее стало известно, что российская команда в сентябре сыграет с футбольными сборными Иордании и Катара, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
