Сборные России и Ирана по футболу сыграют в Волгограде

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«Игра состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». О старте билетной программы и времени начала матча будет объявлено дополнительно», - указано в сообщении.

Как напомнили в РФС, сборные России и Ирана проводили игру в Тегеране в 2023 году. Матч завершился ничьей 1:1.

Ранее стало известно, что российская команда в сентябре сыграет с футбольными сборными Иордании и Катара, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

