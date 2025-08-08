СМИ: Рыбопромышленник Кан умер после посадки вертолета на вулкане на Камчатке
Рыбопромышленник Игорь Кан умер после того, как сумел посадить вертолёт Robinson на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РБК.
Уточняется, что у бизнесмена, пилотировавшего воздушное судно, произошёл сердечный приступ.
В Следственном комитете подтвердили нештатную посадку коммерческого вертолёта на вулкане Крашенинникова и смерть 59-летнего пилота, однако имён не раскрыли.
По данным ведомства, также на борту вертолёта находились три пассажира, они не пострадали.
Ранее глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья погибли в США при крушении вертолёта, сообщает «Свободная пресса».
