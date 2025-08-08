СМИ: Рыбопромышленник Кан умер после посадки вертолета на вулкане на Камчатке

Уточняется, что у бизнесмена, пилотировавшего воздушное судно, произошёл сердечный приступ.

В Следственном комитете подтвердили нештатную посадку коммерческого вертолёта на вулкане Крашенинникова и смерть 59-летнего пилота, однако имён не раскрыли.

По данным ведомства, также на борту вертолёта находились три пассажира, они не пострадали.

Ранее глава испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и его семья погибли в США при крушении вертолёта, сообщает «Свободная пресса».

