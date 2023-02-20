Пригожин оценил вероятность ухода ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал возможность ухода его бойцов из Артемовска (Бахмут).

Бизнесмен ответил на вопрос политолога Ильи Ананьева, который поинтересовался, может ли «Вагнер» покинуть стратегически важный город.

Пригожин заявил, что уход его бойцов из Артемовска исключен.

«ЧВК «Вагнер» не уйдет никуда, потому что нужно защищать свою землю и свой народ»., - приводит комментарий бизнесмена его пресс-служба.

Российские силы могут окружить Артемовск в марте-апреле, считает предприниматель. На сроки могут повлиять поставки украинской армии танков и другой бронетехники, отметил он.

Вопрос обеспечения «Вагнера» боеприпасами все еще не решен, заявил ранее Пригожин. По словам бизнесмена, те, к кому он обращается, указывают на более высокие уровни власти, пишет НСН.

