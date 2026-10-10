Додик: В БиГ поднимут вопрос строительства объекта для поставок газа из РФ
После победы на выборах власти Республики Сербской вновь поднимут вопрос о строительстве трубопровода на уровне Боснии и Герцеговины для поставок российского газа через территорию Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика.
Он напомнил, что политики славян-мусульман в Сараево уже 12 лет блокируют прокладку газопровода из Сербии к БиГ. По словам политика, причиной блокирования проекта являются многолетние политические разногласия официальных Сараево и Баня-Луки. Додик отметил, что если есть добрая воля к сотрудничеству с бошняцкой стороны, то в Республике Сербской тоже готовы над этим работать.
В настоящий момент Босния и Герцеговина снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией. Известно, что его годовое потребление составляет до 250 млн кубических метров, из которых примерно 50 млн получает Республика Сербская.
До этого в ЦИК БиГ сообщили, что кандидат на пост президента РС БиГ Саво Минич и кандидат на пост члена президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович побеждают на всеобщих выборах в стране.
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