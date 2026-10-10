МО: ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области
10 октября 202612:02
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению этих населенных пунктов приняли участие подразделения группировки войск «Север». Отмечается, что в Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.
Ранее в МО объявили о взятии под контроль поселка Кияница в Сумской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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