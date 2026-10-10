МО: ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области

В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению этих населенных пунктов приняли участие подразделения группировки войск «Север». Отмечается, что в Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль поселка Кияница в Сумской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».