МО: ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению этих населенных пунктов приняли участие подразделения группировки войск «Север». Отмечается, что в Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.

Ранее в МО объявили о взятии под контроль поселка Кияница в Сумской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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