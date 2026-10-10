МО: Силы ПВО сбили 725 БПЛА ВСУ и 2 реактивных снаряда HIMARS
Российские силы ПВО ликвидировали 725 украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВПК Украины, цеха производства БПЛА и места их хранения, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.
Ранее в МО объявили об установлении контроля над Лукашово и Лобановкой в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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