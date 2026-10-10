МО: Силы ПВО сбили 725 БПЛА ВСУ и 2 реактивных снаряда HIMARS

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВПК Украины, цеха производства БПЛА и места их хранения, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.

Ранее в МО объявили об установлении контроля над Лукашово и Лобановкой в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».