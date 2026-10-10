Пассажирский самолет подал сигнал бедствия у берегов Чили
Направлявшийся в Перу пассажирский самолет Airbus подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время полета над Тихим океаном вблизи побережья Чили, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Известно, что воздушное судно покинуло аэропорт Сантьяго в 22:11 (в 04:11 по московскому времени) и взяло курс на перуанский город Трухильо. Но во время полета экипаж активировал аварийный код Squawk 7700, после чего лайнер направился к аэропорту Антофагасты на севере Чили.
Этот код применяют в авиации для информирования диспетчерских служб о возникновении нештатной ситуации. Позже воздушное судно успешно приземлилось.
Ранее СМИ писали, что задержанный пилот авиакомпании Flydubai в ходе допроса признался, что намеревался направить борт на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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