Пассажирский самолет подал сигнал бедствия у берегов Чили

Направлявшийся в Перу пассажирский самолет Airbus подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время полета над Тихим океаном вблизи побережья Чили, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Названо имя подозреваемого в попытке совершения теракта на борту Flydubai

Известно, что воздушное судно покинуло аэропорт Сантьяго в 22:11 (в 04:11 по московскому времени) и взяло курс на перуанский город Трухильо. Но во время полета экипаж активировал аварийный код Squawk 7700, после чего лайнер направился к аэропорту Антофагасты на севере Чили.

Этот код применяют в авиации для информирования диспетчерских служб о возникновении нештатной ситуации. Позже воздушное судно успешно приземлилось.

Ранее СМИ писали, что задержанный пилот авиакомпании Flydubai в ходе допроса признался, что намеревался направить борт на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СамолетПеруЧили

Горячие новости

Все новости

партнеры