МО: ВС РФ поразили в порту Одесса судно с военным грузом

Минувшей ночью 10 октября российские военные на переходе морем поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Уточняется, что для удара были использованы беспилотники.

Ранее в МО объявили об уничтожении над территорией страны 560 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиОдессаМинобороны РФ

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