МО: ВС РФ поразили в порту Одесса судно с военным грузом
10 октября 202610:51
Екатерина Галайда-Перера
Минувшей ночью 10 октября российские военные на переходе морем поразили сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что для удара были использованы беспилотники.
Ранее в МО объявили об уничтожении над территорией страны 560 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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