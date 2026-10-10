В Панаме при землетрясении 7,2 балла пострадали свыше 20 человек

До этого в Sinaproc объявили о повреждениях инфраструктуры в разных частях страны, в том числе дорог, административных зданий, жилых домов, церквей и коммерческих объектов. Известно, что Кокле был частично разрушен отель Dos Continentes, а также были повреждены церкви и фасады магазинов. В Лос-Сантосе зафиксировали повреждения жилых и правительственных зданий, двух казарм пожарной службы и полиции.

9 октября в 12:56 по местному времени в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Согласно информации Института геонаук Университета Панамы, очаг залегал на глубине четыре километра, эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от Тоноси. Уточняется, что после основного толчка в стране и прилегающих акваториях были зарегистрированы многочисленные повторные сейсмические события.

Ранее в посольстве России в Панаме призвали россиян сохранять спокойствие в связи с землетрясением на территории республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».