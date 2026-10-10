В Панаме при землетрясении 7,2 балла пострадали свыше 20 человек
В Панаме в результате землетрясения магнитудой 7,2 пострадали свыше 20 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные нацсистемы гражданской защиты страны Sinaproc.
Отмечается, что минимум 27 человек получили незначительные травмы, также 300 человек были эвакуированы и более 400 зданий были повреждены, в том числе 18 образовательных центров. При этом, согласно информации источника, у властей Панамы нет данных о возможных жертвах стихии.
До этого в Sinaproc объявили о повреждениях инфраструктуры в разных частях страны, в том числе дорог, административных зданий, жилых домов, церквей и коммерческих объектов. Известно, что Кокле был частично разрушен отель Dos Continentes, а также были повреждены церкви и фасады магазинов. В Лос-Сантосе зафиксировали повреждения жилых и правительственных зданий, двух казарм пожарной службы и полиции.
9 октября в 12:56 по местному времени в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Согласно информации Института геонаук Университета Панамы, очаг залегал на глубине четыре километра, эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от Тоноси. Уточняется, что после основного толчка в стране и прилегающих акваториях были зарегистрированы многочисленные повторные сейсмические события.
Ранее в посольстве России в Панаме призвали россиян сохранять спокойствие в связи с землетрясением на территории республики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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