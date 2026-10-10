«Росатом» победил в суде с финской Fennovoima
«Росатом» победил в суде с финской компанией Fennovoima, сообщили в российской атомной госкорпорации.
Известно, что Международный арбитражный суд при Международной торговой палате признал незаконным односторонний разрыв Финляндией контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1», пишет РИА Новости.
В госкорпорации подчеркнули, что разбирательство по регламенту Международной торговой палаты не только признало неправомерным решение Fennovoima, но и зафиксировало, что на дату расторжения проект динамично продвигался, и фирмы «Росатома» показывали прогресс в получении лицензии на сооружение АЭС.
В 2013 году Fennovoima и «Росатом» подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на севере Финляндии. Документ предполагал сооружение одного энергоблока мощностью 1200 МВт по новейшему проекту поколения «3+». Объем инвестиций в проект оценивали в €7-7,5 млрд, а объем локализации для финской фирмы и других стран ЕС должен был составить от €1,8 до €2,7 млрд.
Предполагалось, что станция будет покрывать 10% общей потребности Финляндии в электроэнергии, но в мае 2022 года Fennovoima расторгла контракт, сославшись на якобы нарушение сроков выполнения проекта «Росатомом» и на ухудшение политической ситуации.
В декабре того же года Международный совет по разрешению споров (DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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