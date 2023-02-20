Пригожин не может решить проблему нехватки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин признал, что вопрос обеспечения его ЧВК боеприпасами до сих пор не решён. Как заявил он в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина», проблему пока невозможно разрешить, несмотря на его «знакомства и связи».
По словам предпринимателя, те, к кому он обращается, указывают на верхние эшелоны власти. «Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Вам надо извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы», - процитировал Пригожин своих собеседников.
Однако бизнесмен считает, что ему не перед кем виниться и указал на то, что из-за нехватки боеприпасов у ЧВК, гибнут также военнослужащие других подразделений из-за того, что их не могут прикрыть «вагнеровцы».
При этом Евгений Пригожин утверждает, что в России налажено достаточное производство боеприпасов, и он знает даже номера ящиков с ними. Он также заметил, что при руководстве группировкой войск РФ на Украине генералом Сергеем Суровикиным, проблем с боеприпасами не было.
Как отмечает НСН, основатель ЧВК «Вагнер» провёл в воскресенье беседу с заместителем главы управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. Евгений Пригожин высказал беспокойство по поводу того, что командиров ДНР и ЛНР, которые служили много лет, «начинают зачищать фактически».
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