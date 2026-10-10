В Ростовской области после атаки ВСУ восстановили движение по ж/д мосту
10 октября 202611:17
Екатерина Галайда-Перера
В Ростовской области полностью восстановили движение поездов по железнодорожному мосту, который был поврежден в результате воздушной атаки ВСУ. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Всего ночью в Ростовской области было уничтожено свыше 100 БПЛА ВСУ, добавил политик.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в регионе из-за украинской атаки были повреждены многоэтажки и железнодорожный мост.
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