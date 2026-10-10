В Ростовской области после атаки ВСУ восстановили движение по ж/д мосту

В Ростовской области полностью восстановили движение поездов по железнодорожному мосту, который был поврежден в результате воздушной атаки ВСУ. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

При атаке БПЛА в Ростовской области пострадали шесть человек

Всего ночью в Ростовской области было уничтожено свыше 100 БПЛА ВСУ, добавил политик.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в регионе из-за украинской атаки были повреждены многоэтажки и железнодорожный мост.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПоездаЖелезная ДорогаАтакаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры