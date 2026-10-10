Saudi Aramco в ноябре возобновит поставки нефти в Европу

Отмечается, что возобновление работы ключевого нефтепровода Саудовской Аравии, который до этого подвергся атакам, помогло восстановить поставки и облегчило положение клиентов. Раньше им приходилось искать альтернативные источники сырья.

5 октября хуситы атаковали объекты в Саудовской Аравии, в том числе аэропорт им. короля Халида в Эр-Рияде и нефтеперерабатывающий завод Aramco.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что власти Республики Сербской вновь поднимут вопрос о строительстве трубопровода на уровне Боснии и Герцеговины для поставок российского газа через территорию Сербии.