Минченко подчеркнул, что Мельниченко дал важный сигнал не только для внешней аудитории, но и для внутренней.

«Все попытки попугать точечным применением ядерного оружия ни к чему хорошему не приведут. Я хочу напомнить, что практически все участники Первой мировой войны относились к ней, как к легкой прогулке на несколько месяцев. В итоге получилась бойня с миллионами жертв на четыре с лишним года. Сейчас с учетом того, что есть ядерное оружие, ситуация потенциально еще более катастрофическая. Надежды на то, что можно аккуратненько заскакивать на какую-нибудь ступеньку лестницы эскалации, а потом спрыгивать обратно, на мой взгляд, абсолютно безответственны. Никогда так не бывает, что все четко идет по прописанным планам и сценариям. Как говорится в русской классике: гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. И на мой взгляд, эксперименты с ядерным оружием, с его точечным применением, с угрозами, запугиванием каких-то отдельных игроков — это очень опасная игра. И играть в нее будет большое количество игроков, это может закончиться очень плохо», — сказал он.

Ранее Евгений Минченко в разговоре с НСН оценил переход экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.

