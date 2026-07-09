Придется смириться: Почему обсуждаемые Западом сценарии развития РФ опасны для всего мира
Рассуждения Мельниченко о сценариях развития России после завершения украинского конфликта направлены не только на внешнюю аудиторию, но и внутреннюю, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Западу придется смириться с суверенитетом России и перейти от попыток ее истощения к стратегии обеспечения безопасности не только на евразийском континенте, но и в мире в целом, чтобы избежать катастрофических последствий, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.
На Западе обсуждаются четыре сценария развития России после завершения украинского конфликта, которые перечисли журналу The Economist основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Среди них: «застрявшая на периферии Запада униженная Россия», оказавшаяся «в орбите влияния Китая», распавшаяся на части или «закрытая, мобилизованная, находящаяся в постоянной осаде». Мельниченко подчеркнул, что все эти варианты исключают ответственное поведение страны. Взамен он предложил сценарий суверенной России, которая не будет комфортна, но будет предсказуема. Минченко считает позицию предпринимателя ответственной и достойной.
«Андрей Игоревич, учитывая его базовое хорошее физико-математическое образование, точно описал ситуацию. Ущемление суверенитета большой державы, которая не может быть выведена за скобки, приводит только к негативным последствиям. То есть весь этот набор сценариев не дает безопасности. Мельниченко здесь выступает и как ответственный политик и патриот России, это очень достойный текст. И сама по себе идея, что Западу придется смириться с суверенитетом России и, соответственно, суверенизацией крупного российского бизнеса — это неизбежность. Вопрос, когда они это поймут. Действительно ответственная политика со стороны стран Запада сегодня должна исходить из необходимости отказаться от инструментальной логики "как бы нам истощить Россию", и перейти к логике стратегической. А именно: как сделать так, чтобы обеспечить безопасность всех участников конкурентной игры на континенте Евразия, и как обеспечить в целом долговременную безопасность мира. Если на евразийском континенте развернется ядерная война, невозможно будет удержать ее в этих рамках», — объяснил политолог.
Минченко подчеркнул, что Мельниченко дал важный сигнал не только для внешней аудитории, но и для внутренней.
«Все попытки попугать точечным применением ядерного оружия ни к чему хорошему не приведут. Я хочу напомнить, что практически все участники Первой мировой войны относились к ней, как к легкой прогулке на несколько месяцев. В итоге получилась бойня с миллионами жертв на четыре с лишним года. Сейчас с учетом того, что есть ядерное оружие, ситуация потенциально еще более катастрофическая. Надежды на то, что можно аккуратненько заскакивать на какую-нибудь ступеньку лестницы эскалации, а потом спрыгивать обратно, на мой взгляд, абсолютно безответственны. Никогда так не бывает, что все четко идет по прописанным планам и сценариям. Как говорится в русской классике: гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. И на мой взгляд, эксперименты с ядерным оружием, с его точечным применением, с угрозами, запугиванием каких-то отдельных игроков — это очень опасная игра. И играть в нее будет большое количество игроков, это может закончиться очень плохо», — сказал он.
Ранее Евгений Минченко в разговоре с НСН оценил переход экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.
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