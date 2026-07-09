Лавров заявил об утрате доверия к заявлениям Запада о переговорах

Россия больше не доверяет заявлениям Запада о готовности к переговорному урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на официальном сайте ведомства, передает Ura.ru.

По словам министра, западные власти имитируют готовность к дипломатическому процессу. Вместо реальных предложений по урегулированию они открыто выдвигают России ультиматумы.