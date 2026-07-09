Лавров заявил об утрате доверия к заявлениям Запада о переговорах

Россия больше не доверяет заявлениям Запада о готовности к переговорному урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на официальном сайте ведомства, передает Ura.ru.

По словам министра, западные власти имитируют готовность к дипломатическому процессу. Вместо реальных предложений по урегулированию они открыто выдвигают России ультиматумы.

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Лавров подчеркнул, что Москва больше не будет верить обещаниям западных партнеров о стремлении к переговорным решениям.

«Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия не приемлет интерпретаций предложений США в Анкоридже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
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