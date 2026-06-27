В МИД заявили, что Запад разжигает конфликты во всех частях Евразии

Евросоюз и НАТО в собственных интересах разжигают конфликты во всех частях Евразии и превращают континент в арену геополитического противостояния, считает посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов», — отметил дипломат.

По словам Трофимова, сообщество и альянс спровоцировали кризис в Восточной Европе, «раскачивают» Балканы, поставили Ближний Восток на грань масштабной войны. Кроме того, ЕС целенаправленно дестабилизирует ситуацию в центре, на юге, северо-востоке и юго-востоке Евразии, а НАТО пытается милитаризовать Арктику.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии поможет «асеаноцентричная система».

