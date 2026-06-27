В МИД заявили, что Запад разжигает конфликты во всех частях Евразии
Евросоюз и НАТО в собственных интересах разжигают конфликты во всех частях Евразии и превращают континент в арену геополитического противостояния, считает посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов», — отметил дипломат.
По словам Трофимова, сообщество и альянс спровоцировали кризис в Восточной Европе, «раскачивают» Балканы, поставили Ближний Восток на грань масштабной войны. Кроме того, ЕС целенаправленно дестабилизирует ситуацию в центре, на юге, северо-востоке и юго-востоке Евразии, а НАТО пытается милитаризовать Арктику.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии поможет «асеаноцентричная система».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД заявили, что Запад разжигает конфликты во всех частях Евразии
- СМИ: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе
- Премьер Латвии заявил, что принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам
- Эксперт Альтштейн назвал отличия между конго-крымской лихорадкой и Эболой
- В Волгограде при атаке ВСУ пострадали десять человек
- СМИ: Британия готовит программу для легального приема беженцев
- Депутат Бессараб: В июле повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет в июне
- В России запустят два новых вида страхования жизни
- Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву
- В России с 1 июля изменятся правила подачи сведений в Соцфонд для выплаты пособий