Рэпер Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) сыграет титульного персонажа в фильме «Лермонтов» Павла Лунгина. Об этом постановщик рассказал на очной защите национальных фильмов в Минкультуры. Лунгин объяснил такой неожиданный выбор на роль Михаила Лермонтова.

«Никого не удивляет, что рок-музыкант Петр Мамонов у меня играл Ивана Грозного и русского святого, так сказать, юродивого в фильме "Остров". Мне интересно общаться с творческими людьми, которые сами являются поэтами. И в рэпере Хаски я увидел большого современного поэта. Мне очень нравятся его стихи, даже отдельно от песен, просто его лирика. Мне нравится его восприятие действительности. И он меня очень интересует как личность. Я считаю, что все жанры хороши, кроме скучного, как писал Вольтер. Поэтому я думаю, что зритель отреагирует на нашу искренность и на искренность художника Хаски правильным образом, потому что если бы Лермонтов жил в наше время, он был бы какой-то вот такой, похожий на Хаски», — сказал режиссер.

Собеседник НСН также рассказал, что задача будущей картины заключается в том, чтобы показать противоречия Лермонтова.