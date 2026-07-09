«История внутреннего демона»: Лунгин объяснил выбор рэпера Хаски на роль Лермонтова
Глубина лирики рэпера Хаски заставляет видеть в нем большого современного поэта, который сможет хорошо показать все противоречия личности Лермонтова, заявил НСН режиссер Павел Лунгин.
Народный артист России, режиссер Павел Лунгин рассказал НСН, что выбрал рэпера Хаски на роль Михаила Лермонтова в своем новом фильме, потому что видит в нем современного поэта, способного передать противоречивую личность классика, чьи выдающиеся стихи не всегда совпадали с его поведением в жизни.
Рэпер Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) сыграет титульного персонажа в фильме «Лермонтов» Павла Лунгина. Об этом постановщик рассказал на очной защите национальных фильмов в Минкультуры. Лунгин объяснил такой неожиданный выбор на роль Михаила Лермонтова.
«Никого не удивляет, что рок-музыкант Петр Мамонов у меня играл Ивана Грозного и русского святого, так сказать, юродивого в фильме "Остров". Мне интересно общаться с творческими людьми, которые сами являются поэтами. И в рэпере Хаски я увидел большого современного поэта. Мне очень нравятся его стихи, даже отдельно от песен, просто его лирика. Мне нравится его восприятие действительности. И он меня очень интересует как личность. Я считаю, что все жанры хороши, кроме скучного, как писал Вольтер. Поэтому я думаю, что зритель отреагирует на нашу искренность и на искренность художника Хаски правильным образом, потому что если бы Лермонтов жил в наше время, он был бы какой-то вот такой, похожий на Хаски», — сказал режиссер.
Собеседник НСН также рассказал, что задача будущей картины заключается в том, чтобы показать противоречия Лермонтова.
«Двигателем сюжета станет то, что у Лермонтова были противоречия в жизни. Главное — его божественные стихи и его поведение в жизни, которые как-то не совпадали. И мы пытаемся расследовать это раздвоение личности поэта, пытаемся рассказать историю его внутреннего демона. Он плохо обращался с женщинами, был тяжел с друзьями, в то же время проявлял невероятную личную отвагу и был награжден именным оружием за храбрость, участвовал в Кавказской войне. Он начал писать в 23 года, когда был убит на дуэли Пушкин, и уже в 27 лет, в 1841 году, сам был убит на дуэли. Все, что им было написано, написано с двадцать третьего по двадцать седьмой годы жизни», — поделился Лунгин.
Предстоящая картина как раз будет посвящена последним четырем годам жизни Лермонтова, на которые пришилось его поэтическое творчество. Начать съемки планируют в следующем году, а премьера намечена на весну 2028 года.
В прошлом году в России вышел фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, собрав в прокате более 55 млн рублей. Как отметила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, это отличная для авторского кино касса, однако сборам очень помогло название картины.
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